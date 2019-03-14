В крупнейший российский негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка может выйти новый руководитель, нынешний глава страховой компании «МетЛайф» Александр Зарецкий, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на страховом и пенсионном рынке.

Зарецкий покидает «МетЛайф» 1 апреля «по личным причинам», сообщила пресс-служба компании. «Мой контракт заканчивается 1 апреля. Потом мне бы хотелось работать на рынке финансовых услуг, который я знаю и люблю», — заявил он изданию, отказавшись комментировать планы на будущее.

В мае прошлого года из-за разногласий с руководством на уровне блока НПФ Сбербанка покинула бессменный гендиректор Галина Морозова. В июне она перешла в ГК «Регион» , где стала курировать пенсионный бизнес. Исполняющим обязанности гендиректора НПФ Сбербанка стал Александр Прокопенков, а материнский банк начал рассматривать различные кандидатуры на место руководителя фонда. Ситуацию в крупнейшем НПФ усугубил уход в начале этого года части команды в НПФ «Будущее», работу которого курирует теперь Морозова. Топ-менеджеры материнского банка и сотрудники самого НПФ жаловались газете на то, что у фонда «отсутствует внятная стратегия развития».

Зарецкий знаком с пенсионным рынком. «Он выступал одним из основных лоббистов в ВСС по допуску страховщиков к разрабатываемой ЦБ и Минфином системе индивидуального пенсионного капитала на этапе накоплений», — заявили два собеседника газеты. Один из них оговаривается, что знаний в пенсионной системе у президента компании «МетЛайф» «пока недостаточно» и иногда топ-менеджер «путается в базовых терминах». Но, признают источники, на страховом рынке он обладает «отличной репутацией», а по стилю руководства близок к президенту Сбербанка Герману Грефу. Есть и другие факторы, добавляют собеседники: «Сбербанк задумался об объединении страхового продукта с пенсионным по НПО. Возможно, выбор в пользу топ-менеджера со страхового рынка обосновывается именно этим».

Это не первый пример прихода руководителя из страховой компании в пенсионную. Буквально месяц назад стало известно, что Михаил Моторин из СК «ВТБ Страхование» перейдет в НПФ «Открытие». По словам экспертов, наметившаяся тенденция соответствует мировой практике. Во всем мире, поясняют они, лицензии страховых компаний и пенсионных фондов, по сути, одинаковые, они предлагают своим клиентам сходные финансовые инструменты.