Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) начало отправлять в Ситибанк сигнальные отчеты об изменениях в процессе обслуживания заемщиками своих кредитных обязательств. Об этом сообщается в пресс-релизе НБКИ.

«С помощью сигнальных кредитных отчетов мы получили возможность оперативно наблюдать за тем, каким образом заемщики выполняют свои кредитные обязательства, — отмечает руководитель кредитного департамента дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Ирина Някк. — Сигнальные отчеты позволяют на постоянной основе отслеживать изменение долговой нагрузки клиентов, анализировать их потребности в кредитных средствах, предотвращать ухудшение платежной дисциплины, повышать эффективность работы с существующим клиентским портфелем. Все это необходимо для лучшего понимания риск-профиля заемщиков, их дисциплинированности в вопросах обслуживания текущих займов».

Всего предусмотрено 20 типов событий, по которым формируется отчет и НБКИ оповещает банк: открытие или закрытие кредитов, появление, ухудшение или улучшение просрочки, изменение платежа по кредиту, запрос кредитной истории и т. д.