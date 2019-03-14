Национальный проект «Цифровая экономика» получил собственный сайт с интерактивными картами, актуальными данными и новостями по теме цифровой экономики, портал был создан под эгидой проектного офиса программы в лице Аналитического центра при правительстве РФ, сообщил РИА Новости руководитель проектного офиса Владимир Месропян.

«У нацпроекта «Цифровая экономика» появился собственный сайт — первым из всех нацпроектов. Задачей портала станет публикация официальной информации о нацпроекте, структуре его управления и мероприятиях по каждому из шести федеральных проектов, новостей и аналитических материалов по теме цифровой экономики в России и мире», — сказал он.

В настоящий момент на портале digital.ac.gov.ru размещены интерактивные карты кибератак в мире, созданные совместно с Kaspersky Lab, а также карта предоставления госуслуг в России (организовано совместно с Минкомсвязи).

«В дальнейшем на портале планируется разместить клиентские сервисы для компаний и граждан и интерактивные возможности взаимодействия с органами управления программой — например, для подачи заявок на поддержку проекта», — добавил Месропян.