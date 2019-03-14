На криптовалютной бирже XENA для всех клиентов площадки появились контракты на криптовалюту gram до официального запуска Telegram Open Network. С 28 февраля лишь ограниченный круг пользователей платформы мог торговать деривативами на альткоин.

Как сообщает РБК , бессрочные контракты не имеют срока действия и поддерживают большое кредитное плечо (до 100х). Также они имеют встроенные механизмы для защиты трейдеров от волатильности и случайных ликвидаций позиций. Данные деривативы — это соглашение о покупке токена gram по заранее определенному курсу.