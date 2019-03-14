Субсидирование ипотеки будет необходимо, если ставки по жилищным кредитам продолжат рост, рассказал в четверг журналистам вице-премьер Виталий Мутко.

«Президент поручил правительству и банковскому сообществу смотреть, чтобы траектория изменения ипотечных ставок повернулась в сторону 8%, как это указано в национальных целях. Если мы не будем наблюдать такой тренд, необходимо переходить к субсидированию, ставить задачу по снижению ставок в первую очередь госбанкам», — сказал Мутко.

По данным Банка России, в 2018 году было выдано ипотечных кредитов на 3,013 трлн рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Совокупный ипотечный портфель банков на начало 2019 года достиг 6,37 трлн рублей, увеличившись за 2018 год на 23,5%. При этом средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях по состоянию на 1 января 2019 года составила 9,56% годовых.