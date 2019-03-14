Профицит федерального бюджета России за январь — февраль 2019 года составил 306,633 млрд рублей, или 2% ВВП. Такова предварительная оценка Минфина.

Доходы бюджета РФ за два месяца — 2,843 трлн рублей, или 14,2% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Расходы исполнены в объеме 2 533 трлн рублей, или 14% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом, и 13,7% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба за отчетный период перечислила в казну 1,8 трлн рублей, или 14,7% к прогнозным показателям, Федеральная таможенная служба — 860,8 млрд рублей (14,5%), другие федеральные органы в общей сложности перечислили 169,1 млрд рублей (10% к прогнозу на год).