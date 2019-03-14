Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут получать информацию о начисленных налогах через Единый портал государственных услуг.

В настоящее время активными пользователями портала являются более 60 млн человек. Портал, как отмечает МЭР, стал наиболее востребованным со стороны граждан способом взаимодействия с государством, в связи с чем предлагается использовать его также в целях информирования о начисленных налогах и сборах и их своевременной оплаты.

«Введение дополнительного канала извещения гражданина о начисленных налогах приведет к увеличению собираемости налогов с физических лиц и, как следствие, к увеличению доходов бюджетной системы Российской Федерации», — отмечает министерство в пояснительной записке к документу.

Сейчас налоговое уведомление может быть передано физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.