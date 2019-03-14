Рост экономики РФ по итогам 2019 года не превысит 1%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Мы поставили своей целью рост 1,3%... мой прогноз, что это будет около 1% или даже ниже… мой прогноз сохраняется (по итогам 2019 года. — Прим. ред.)», — сказал Кудрин, выступая на съезде РСПП в рамках Недели российского бизнеса.

По его мнению, ЦБ сможет удержать инфляцию в рамках таргета по итогам года, несмотря на февральский всплеск из-за повышения НДС.