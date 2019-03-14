Взломанная новозеландская биржа криптовалют Cryptopia собрала 35% монет на новых кошельках и готовится к перезапуску своей платформы.

Как сообщает Ttrcoin , криптобиржа также заявила, что реализовала возможность отмены заявок, которые были размещены пользователями до взлома в середине января. API торговой платформы по-прежнему отключен, поэтому пользователям необходимо отменять заявки через веб-сайт.

Позднее компания возобновила работу службы поддержки, чтобы пользователи могли решить вопросы, связанные со сбросом двухфакторной аутентификации и паролей.