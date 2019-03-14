Финансовый гигант HSBC ищет в Южной Корее партнеров среди местных банков для запуска DLT-платформа Voltron, которая сейчас пока находится в стадии тестов.

Как сообщает Anycoin , Voltron призвана решить проблему длительной обработки бумажных аккредитивов, которыми обмениваются импортеры и экспортеры, а также другие стороны, включая судоходные компании и банки.

Решение использует технологию «контролируемого» блокчейна, поэтому данные открыты только для доверенных участников по мере необходимости, а не транслируются полностью в сеть.

HSBC стремится установить связи с другими банками, которые будут участвовать в развитии платформы и распределении расходов и не намерен становиться владельцем блокчейн-платформы Voltron — управлять ею будет совместное предприятие или кооператив.