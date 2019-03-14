Участники семинара активно обсуждали архитектуру СБП, бизнес-логику и технологию обработки каждого сообщения, передаваемого от одного компонента СБП другому компоненту СБП, требования к безопасности соединений между компонентами СБП,

строение всех сообщений СБП (ISO-20022), блоков и элементов данных, из которых упомянутые сообщения состоят, взаимодействие платежного клирингового центра с банками.

Оператором и расчетным центром СБП является Банк России, операционным платежным и клиринговым центром — НСПК.

Одним из главных преимуществ проекта является скорость передачи и доступность денежных средств получателю платежа в режиме реального времени 24/7, что может быть обеспечено только современной архитектурой решения, используемого банком. Поскольку в архитектуру высокопроизводительной «Платформы FXL» изначально заложена возможность работы 24х7, любой запрос по СБП может быть обработан практически мгновенно и обслуживание клиентов банка осуществляться круглосуточно.

О компании «ФлексСофт»:

АО «ФлексСофт» занимается разработками в области информационных технологий для финансового сектора экономики более 27 лет. Программные продукты компании «ФлексСофт»: высокопроизводительная АБС Ва-Банк FXL, ядро и главная книга Core System FXL, единый фронт-офис Front Desk FXL и аналитическое хранилище DataForce FXL входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решения компании отмечены в обзорах Gartner и Forrester. В ходе своего развития компания аккумулировала уникальный опыт создания, внедрения, сопровождения и интеграции автоматизированных систем для финансовых организаций любого масштаба.

Источник: FlexSoft