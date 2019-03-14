Таковы данные опроса Foundation for Interwallet Operability.
Большинство (70%) обладателей криптовалют редко или никогда не использовали криптовалюту для платежей, еще 43% делали это за год несколько раз, а 27% вообще не совершали подобных трансакций, говорится в опросе консорциума операторов криптовалютных кошельков, бирж и платежных систем Foundation for Interwallet Operability (FIO).
При этом в течение 2018 года только 30% владельцев криптоактивов отправляли их на сторонние счета раз в месяц и чаще, сообщает Anycoin.
Одной из причин, по которой пользователи криптовалют не используют их для платежей, является то, что большинство продолжает нервничать по поводу успешного завершения трансакции.
По данным опроса, отправив средства, только 25% чувствуют себя «очень комфортно», 58% описывают ощущения как осторожный оптимизм, 12% испытывают определенное беспокойство, а 5% сильно нервничают. Среди владеющих более 3 лет цифровыми активами 40% не испытывают никакого дискомфорта при трансакциях, а у пользователей до 3 лет данный показатель падает до 21%.
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