Большинство (70%) обладателей криптовалют редко или никогда не использовали криптовалюту для платежей, еще 43% делали это за год несколько раз, а 27% вообще не совершали подобных трансакций, говорится в опросе консорциума операторов криптовалютных кошельков, бирж и платежных систем Foundation for Interwallet Operability (FIO).

При этом в течение 2018 года только 30% владельцев криптоактивов отправляли их на сторонние счета раз в месяц и чаще, сообщает Anycoin .

Одной из причин, по которой пользователи криптовалют не используют их для платежей, является то, что большинство продолжает нервничать по поводу успешного завершения трансакции.

По данным опроса, отправив средства, только 25% чувствуют себя «очень комфортно», 58% описывают ощущения как осторожный оптимизм, 12% испытывают определенное беспокойство, а 5% сильно нервничают. Среди владеющих более 3 лет цифровыми активами 40% не испытывают никакого дискомфорта при трансакциях, а у пользователей до 3 лет данный показатель падает до 21%.