Глава Сбербанка Герман Греф выступает против обязательного подключения банков к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом он сообщил в ходе проведения конкурса управленцев «Лидеры России».

«Если говорить о законе, я не большой любитель кого-то законом заставлять чего-то. У нас столько принято законов. Законами можно разрушать, создавать тяжеловато. Я против законодательного регулирования такого рода вещей», — сказал он, отвечая на вопрос о своем отношении к законопроекту, который вводит обязательное подключение всех российских кредитных организаций к Системе быстрых платежей.

12 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий обязательное подключение всех российских кредитных организаций к Системе быстрых платежей. Проект документа инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он пояснял, что «у нас есть монопольные организации, которые внутри себя такую систему быстрых платежей обеспечили», однако внешние переводы из этой системы регулируются «очень большими комиссиями».