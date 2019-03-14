Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф включен в состав попечительского совета столичного Политехнического музея. Об этом говорится в сообщении госкорпорации «ВЭБ.РФ», глава которой Игорь Шувалов возглавляет попечительский совет.

Помимо этого на заседании совета было принято решение о включении в его состав президента Российской академии наук Александра Сергеева и заместителя председателя «ВЭБ.РФ» Натальи Тимаковой, а также о переизбрании Шувалова председателем попечительского совета музея.

В ВЭБе рассказали о планах по развитию музея. Так, уже в этом году для горожан и гостей Москвы будет открыт «Музейный парк». «Территория вокруг Политехнического музея должна превратиться в новое для города общественное пространство с пешеходным маршрутом, который соединит Центральный детский магазин на Лубянке с парком «Зарядье». А само здание музея полностью восстановит свой исторический облик», — отмечается в релизе ВЭБа.

«Мы делаем этот проект в партнерстве с Москвой. Та часть, которую Москва брала на себя, уже готова… Работы по реконструкции здания должны завершиться к осени 2020 года, и далее важным этапом станет создание просветительского центра мирового уровня», — заявил Шувалов.

Реконструкцию здания ведет одно из строительных подразделений «ДОМ.РФ».



«Реставрационные работы вошли в завершающую фазу. Ко Дню города мы откроем фасады и внешнюю часть. Далее займемся наполнением выставочного и образовательного пространства, завершим эту работу к ноябрю. Таким образом, первых посетителей музей примет в конце 2020 года, а не в 2021 году, как ожидалось ранее», — отметила генеральный директор Политехнического музея Юлия Шахновская.