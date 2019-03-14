Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала открытый программный интерфейс приложения для самозанятых «Мой налог». Об этом рассказал глава ФНС Михаил Мишустин на мастер-классе, посвященном цифровизации налоговых органов, для финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

«Для удобства пользователей налоговая служба разработала открытый API для взаимодействия с банками и операторами электронных площадок. С помощью открытого API они смогут интегрировать функционал приложения «Мой налог» в свои программные продукты и сервисы, а это еще больше упростит уплату НПД (налог на профессиональный доход. — Прим. ред.)», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.



В ФНС напомнили, что «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» уже отражают доходы самозанятых водителей, а Альфа-Банк регистрирует граждан в качестве самозанятых и планирует в дальнейшем развивать возможности по применению режима НПД для своих клиентов.

Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых «Налог на профессиональный доход» стартовал с 1 января 2019 года в четырех российских регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Он запланирован на десять лет, в течение которых не будут меняться его условия. При оказании услуг физическому лицу самозанятые должны будут уплатить налог в 4%, а при сотрудничестве с юридическим лицом — 6% от суммы дохода. В эту ставку входят и отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования.

