Рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило под наблюдение с возможностью понижения рейтинги Еврофинанс Моснарбанка и одновременно отозвало их. На момент помещения на пересмотр и отзыва долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте находились на уровне «B+», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте — на уровне «B», рейтинг устойчивости — на уровне «b+»; полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Как поясняется, рейтинговое действие связано с введением 11 марта американских санкций против банка, предусматривающих заморозку всех его активов в США или у граждан/компаний из США и представление отчета о них в Управление по контролю за иностранными активами Минфина страны. Лицам из США запрещено взаимодействие с банком.

Помещение рейтингов на пересмотр с возможностью понижения отражает потенциально значительное негативное влияние американских санкций на кредитоспособность банка как с точки зрения его доступа к ликвидности и возможности обслуживания обязательств в ближайшее время, так и с точки зрения возможностей по ведению деятельности в более долгосрочной перспективе.

Согласно отчетности банка по итогам января этого года, его обязательства в иностранной валюте достигают 38 млрд рублей (580 млн долларов в эквиваленте), или 75% общих обязательств. Способность Еврофинанс Моснарбанка своевременно обслуживать обязательства в долларах сейчас под вопросом с учетом наложенных санкциями ограничений на клиринг через американские банки.

Буфер ликвидности банка на конец января составлял 38 млрд рублей (то есть соответствовал объему валютных обязательств). Из них примерно 15 млрд рублей приходится на валютную ликвидность — как предполагает Fitch, эти средства размещены в России, так что вряд ли подвергнутся блокировке или ограничениям.

Аналитики не исключают предоставления банку поддержки со стороны российских властей с учетом прежних случаев помощи организациям, оказавшимся под санкциями, а также с учетом ожидаемой передачи 25-процентной доли ВТБ в Еврофинанс Моснарбанке государству. Ввиду отсутствия определенности по масштабам и срокам такой поддержки агентство отозвало рейтинги поддержки банка без их подтверждения.



Fitch может пересмотреть свое решение об отзыве рейтингов Еврофинанс Моснарбанка в случае отмены санкций в отношении финучреждения.