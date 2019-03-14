Прибыль российского банковского сектора до вычета налогов может достичь по итогам 2019 года 1,8—1,9 трлн рублей, прогнозирует рейтинговое агентство «Эксперт РА». Это примерно на 40% больше аналогичного показателя за 2018 год — тогда банки показали прибыль на уровне 1,3 трлн рублей, что стало лучшим результатом за семь лет.

В 2019-м игроки смогут обновить рекорд благодаря двум факторам, считают аналитики. Это окончание расчистки сектора от проблемных организаций, а также сокращение убытков санируемых банков.

«Основной объем обесцененных активов указанных банков адекватно зарезервирован, поэтому их негативное влияние на прибыль системы в 2019 году существенно снизится», — говорится в обзоре. По оценкам «Эксперт РА», финансовый результат убыточных организаций составит 362 млрд рублей.

Активы банковского сектора в 2019 году вырастут на 6—8%, сохранив динамику прошлых двух лет. При этом наиболее заметными темпами будут расти организации из топ-30. Одна из причин — перенос по надбавкам к достаточности капитала на 2020 год.

Качество активов в целом по системе будет улучшаться, однако на начало года объем недосозданных резервов составляет 1,5 трлн рублей. Это порядка 15% от совокупного капитала банков. «Значительный объем проблемных активов зачастую не имеет формальных признаков обесценения либо их риски оценены недостаточно консервативно», — отмечается в докладе.

Аналитики «Эксперт РА» не исключают, что в текущем году на санацию в Фонд консолидации банковского сектора могут быть переданы новые банки. Речь идет как минимум о трех игроках из топ-50, проблемные активы которых могут быть не отражены в резервах. «Совокупная величина недосозданных резервов по указанным банкам оценивается нами в 100—150 миллиардов рублей, однако мы ожидаем, что в 2019 году будет реализована только часть названных рисков», — заключают эксперты.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru