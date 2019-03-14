Народный банк Китая (Центробанк, НБК) в четверг повысил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 105 базисных пунктов, до отметки в 6,7009 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение обменного курса с 5 марта, укрепление длится четвертый рабочий день подряд.

Эксперты отмечают, что «влияние внешних факторов на колебания курса юаня уменьшилось». Как сказал сотрудник института мировой экономики и политики при Академии социальных наук КНР Сяо Лишэн, слова которого в четверг приводит финансовый портал «Дунфанцайфуван», «влияние внешней неопределенности на китайскую валюту снизилось, тем не менее полностью исключать вероятность зависимости жэньминьби от индекса доллара и ситуации в мировой экономике нельзя», — отметил он.

Специалисты также полагают, что в течение этого года курс юаня будет колебаться на уровне 6,6 за доллар. «В 2019 году среднее значение обменного курса валютной пары юань— доллар составит 6,6, демонстрируя при этом двунаправленную волатильность», — говорится в отчете китайской страховой группы компаний Ping An Insurance.

Юань стал более динамично колебаться по отношению к доллару после того, как правительство КНР приступило к преобразованию традиционного нерыночного механизма формирования обменного курса. В августе 2015 года руководство НБК решило оптимизировать расчет валютных котировок за счет более гибкой методики, учитывающей больший спектр рыночных факторов.