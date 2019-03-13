Центробанк 14 марта выставит на продажу первый банк, санируемый через Фонд консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) был передан на финансовое оздоровление в апреле 2018 года. Зампред Банка России Василий Поздышев признавал, что сделка с АТБ должна показать, заинтересован ли рынок в покупке санированных банков, таких как объединенные «Открытие» и Бинбанк. Банки.ру собрал все, что известно о предстоящем аукционе.

1. Актив

Азиатско-Тихоокеанский Банк занимает 58-е место по размеру активов. На 1 февраля 2019 года этот показатель составлял 122,6 млрд рублей. Банк считается одним из крупнейших на Дальнем Востоке и в Сибири. До санации кредитную организацию контролировала группа предпринимателей. Основными бенефициарами актива считались Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский, хотя формально их структура «ППФИН Регион» владела лишь 8,24% акций банка. С октября 2017 года АТБ начал показывать убытки, а к весне 2018-го капитал банка снизился более чем на 30%.

Поводом для ввода временной администрации стали выявленные нарушения по продаже населению векселей компании, связанной с бенефициарами банка.

2. Подготовка к продаже

Банк России сообщил о намерении продать АТБ в августе 2018 года, спустя четыре месяца после начала санации. На тот момент капитал кредитной организации был отрицательным — 2,5 млрд рублей. В сентябре ЦБ докапитализировал АТБ на 9 млрд рублей и стал владельцем свыше 99,9% акций финучреждения.

Кроме того, регулятор пытался устранить юридические ограничения, которые могли повлиять на ход сделки. Это иски, связанные с векселями компании «ФТК», которые продавал АТБ, а также требования клиентов по субординированным облигациям.

3. Формат сделки

Свыше 99,9% акций Азиатско-Тихоокеанского Банка будут проданы на открытых торгах на площадке «Сбербанк АСТ». Для продажи выбран режим голландского аукциона: стартовая цена будет максимальной, она будет снижаться до тех пор, пока кто-либо из претендентов не купит актив.

4. Цена

Стартовая цена акций АТБ — 9,86 млрд рублей. В течение торговой сессии она будет снижаться — примерно на 1,2 млрд каждые полчаса. Участники смогут подавать заявки на увеличение стоимости: шаг на повышение составит 100 млн рублей. ЦБ обозначил и минимальную цену, за которую готов продать санированный банк, — 6 млрд и 1 рубль.

5. Претенденты

К покупке Азиатско-Тихоокеанского Банка допускаются только юрлица, получившие одобрение от ФАС и ЦБ. Они не должны были иметь долей в капитале банка до санации. От участников также требуется задаток — не менее 10% от стартовой стоимости актива, или 980 млн рублей. В феврале стало известно, что заявки на участие в торгах подали Совкомбанк и Московский Кредитный Банк (МКБ). Центробанк допустил обоих игроков. Ранее зампред регулятора Василий Поздышев отмечал, что на актив претендуют и иностранные инвесторы. Впрочем, третья заявка так и не поступила. По данным газеты «Коммерсант», Азиатско-Тихоокеанским Банком интересовались китайские инвесторы . Банк «Лунцзян» из Харбина планировал приобрести АТБ в партнерстве с банком «Солидарность», но не успел согласовать участие в аукционе с китайским регулятором.

6. Сомнения

И Совкомбанк, и МКБ подтверждали заинтересованность в участии в конкурсе по АТБ, однако ни одна кредитная организация не называла свою заявку окончательным решением. Подача обращений в ФАС и ЦБ давала возможность инвесторам провести due diligence АТБ и оценить актив. Если к началу торгов хотя бы один из претендентов не подключится к электронной площадке, аукцион будет признан несостоявшимся.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru