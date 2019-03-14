Открытый аукцион по реализации принадлежащих Банку России акций Азиатско-Тихоокеанского Банка признан несостоявшимся в связи с тем, что из двух допущенных Банком России к аукциону участников фактически ни один не принял участие в торгах. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Ранее сообщалось, что до аукциона по продаже Азиатско-Тихоокеанского Банка были допущены Совкомбанк и Московский Кредитный Банк .

Банк России организовал открытый аукцион в электронной форме на торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Более 99% акций АТБ остаются в собственности Банка России. Банк продолжит работу в прежнем режиме под управлением временной администрации, функции которой возложены на ООО «УК ФКБС».

С учетом сохранения участия Банка России в уставном капитале банка в ближайшей перспективе планируется рассмотреть вопрос о формировании в АТБ постоянных органов управления, под руководством которых сможет быть определена стратегия развития бизнеса банка.



Продажу банка планируется осуществить в 2020 году после раскрытия им информации о результатах его деятельности за 2019 год широкому кругу лиц, включая потенциальных инвесторов.