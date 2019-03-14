Временная администрация Русского Ипотечного Банка (Москва), назначенная в связи с отзывом его лицензии, в ходе обследования обнаружила признаки операций по выводу активов банка посредством приобретения неликвидных ценных бумаг. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регулятора.

Кроме того, ЦБ пришел к выводу об имевшем место выводе активов из краснодарского банка «Первомайский». Как предполагает временная администрация, он осуществлялся бывшими должностными лицами банка путем кредитования заемщика, имеющего сомнительную платежеспособность, а также посредством замены ликвидных активов на активы низкого качества.

Информация о финансовых операциях бывших должностных лиц указанных банков с признаками уголовно наказуемых деяний передана правоохранителям, следует из сообщений ЦБ.

Оба банка лишились лицензий 23 ноября 2018 года.

По предварительной оценке, стоимость активов Русского Ипотечного Банка не превышает 7,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 9,6 млрд. Стоимости активов «Первомайского» в 7,6 млрд также недостаточно для удовлетворения его обязательств, достигающих 7,9 млрд рублей.



Арбитражный суд Краснодарского края 28 января этого года признал банк «Первомайский» банкротом , напоминают в ЦБ. Иск регулятора о банкротстве Русского Ипотечного Банка должен быть рассмотрен Арбитражным судом Москвы 20 марта 2019-го.

