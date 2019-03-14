Блокчейн-проект SingularityNET договорился о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта с одной из крупнейших страховых корпораций в мире Ping An.

Стороны также рассматривают возможность запуска совместных инициатив, связанных, в частности, с технологией оптического распознавания символов (OCR) и машинным обучением.

Как сообщает Ttrcoin , в будущем охват соглашения может быть расширен, утверждает SingularityNET, указывая на такие инициативы страховой компании, как Ping An Smart City и One Minute Clinic, где используется технология искусственного интеллекта.