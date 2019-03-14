Изначально сотрудничество будет сосредоточено на трех основных областях: OCR, перекрестной валидации и машинном обучении.
Блокчейн-проект SingularityNET договорился о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта с одной из крупнейших страховых корпораций в мире Ping An.
Стороны также рассматривают возможность запуска совместных инициатив, связанных, в частности, с технологией оптического распознавания символов (OCR) и машинным обучением.
Как сообщает Ttrcoin, в будущем охват соглашения может быть расширен, утверждает SingularityNET, указывая на такие инициативы страховой компании, как Ping An Smart City и One Minute Clinic, где используется технология искусственного интеллекта.
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