Курс рубля продолжает укрепляться: с начала недели доллар на торгах Московской биржи подешевел на 90 копеек, а евро — на 18.

Как считает аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, такая динамика рубля принимает все более сомнительный характер. Рубль поддерживается как растущими нефтяными ценами, так и высоким профитом счета текущих операций. При этом, по словам эксперта, национальная валюта полностью игнорирует тему санкций.

«Инвесторы игнорируют как обвинения в отношении «Роснефти», так и предпосылки для усиления давления на реализацию проекта «Северный поток — 2», — написал он в комментарии.

По мнению Покатовича, у такой стойкости рубля остается достаточно мало прочности, поскольку усиление геополитического риска на Россию будет продолжаться. В итоге это может привести к скачкообразной коррекции валютного курса. Как считают в БКС, наиболее волатильным периодом для рубля может стать начало апреля — на этом временном отрезке, вероятно, стоит ожидать выхода участников рынка из выжидательных позиций и переоценки их рыночных настроений.

«В результате то положение дел, которое сейчас можно наблюдать в рубле, с определенной вероятностью может оказаться весьма неприятной «ловушкой» для инвесторов, когда пружина рублевой стойкости все же разожмется», — написал Покатович.

Ранее в Райффайзенбанке также предупреждали о возможном резком падении курса рубля в апреле. Как считают аналитики банка, валютные операции ЦБ уже в апреле, когда из-за роста импорта и выплат дивидендов сальдо счета текущих операций снизится до 5 млрд долларов (и этого уже будет недостаточно для выплат по внешнему долгу и интервенций), окажут на нашу валюту заметное влияние. По их прогнозам, во II квартале курс доллара может подняться к 70 рублям, а в случае новых санкций — и до 75 рублей.