Базельский комитет по банковскому надзору обозначил минимальный набор стандартов, которых банкам необходимо придерживаться при работе с криптовалютными активами.

Таким образом, банкам следует проводить полноценный анализ рисков, указанных организацией, прежде чем принимать решение о начале работы с криптовалютами или связанными с ними продуктами, и использовать надежные системы управления рисками, чтобы определить безопасный масштаб внедрения таких активов в их предложение, сообщает Ttrcoin .

Анализ сопутствующих рисков при прямом и непрямом взаимодействии с криптовалютами должен учитывать размер собственных капиталов банка и его способность обеспечить ликвидность.

Также Базельский комитет призывает банки раскрывать всю доступную информацию об их работе с криптовалютами, в том числе о планах в этой области, в рамках диалога с регуляторами.