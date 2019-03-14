Банк «Восточный» и BSS представляют новое решение для дистанционного банковского обслуживания малого и среднего бизнеса на платформе Digital2Go . Это современный высокотехнологичный формат дистанционного банковского обслуживания, который предлагает самые актуальные возможности системы интернет и мобильного банкинга последнего поколения.

После успешного старта в начале февраля в Нижнем Новгороде новое ДБО от банка «Восточный» и BSS масштабируется на всю сеть банка по всей территории РФ. В рамках пилота специалисты банка и BSS собирали отзывы и пожелания пользователей, чтобы максимально учесть все запросы клиентов и теперь готовы представить бизнесу совершенный онлайн-банкинг.

Платформа Digital2Go для малого и среднего бизнеса – это уникальное решение, позволяющее быстро и легко создавать востребованные клиентами сервисы, повышающее удобство повседневных операций и решения задач. Эта цифровая площадка помогает существенно оптимизировать взаимодействие банка с клиентом, обеспечивая инфраструктуру, безопасность, соблюдение законодательства, сопровождение и развитие.

Инновационная система ДБО обеспечивает все самое необходимое при осуществлении финансовых операций. Клиент в одно нажатие может проверить состояние счетов, входящие и исходящие платежи, создать платеж, получить выписку. Интерфейс платформы позволяет легко следить за главными событиями, единой лентой операций, информацией о блокировках и арестах средств на счете.

Помимо базового функционала, решение для МСБ на платформе Digital2Go обладает рядом опций, значительно облегчающих работу предприятия с финансами. Система предусматривает функцию контроля за движением средств, изменением остатка по счету, динамикой поступлений и списаний средств, списком контрагентов с суммами поступлений и списаний за определенный период. Для удобства клиентов «Восточного» и большей наглядности эта аналитика представлена в виде графиков и диаграмм. Новое решение банка «Восточный» и BSS также предлагает клиенту воспользоваться более доступной и простой формой платежа, интеллектуальным поиском и функцией автозаполнения.

Еще одна инновационная особенность платформы – настраиваемый маркетплейс. Для клиентов всегда открыта возможность подключения к дополнительным сервисам банка, изменения тарифного плана. Банк «Восточный», в свою очередь, благодаря этому инструменту, может индивидуально, под клиента, настроить подходящий ему тариф РКО или сделать уникальное предложение по овердрафту.

«Новая система ДБО для МСБ от банка «Восточный» вобрала в себя лучшие практики и наработки рынка. Выбирая программное обеспечение для своих клиентов – предпринимателей со всех уголков страны, мы стремимся предложить им самые лучшие инновационные решения, которые помогут им эффективнее развивать бизнес. Надеемся, что с новой платформой: технологичной, гибкой, открытой, комфортной, нашим клиентам станет удобнее совершать каждодневные операции», – прокомментировала Анна Ермолаева, заместитель директора банка «Восточный» по МСБ и региональному корпоративному бизнесу – Директор департамента развития продуктов и процессов МСБ.

«Мы разделяем стремление банка «Восточный» предлагать клиентам лучшие инновационные решения. Именно с этой целью нами разработана платформа Digital2Go и решение для МСБ, - отметил Виталий Патешман, директор по продажам BSS. - Мы очень внимательно отнеслись к тому, чтобы наш продукт удовлетворял реальные потребности клиентов, был максимально полезен и удобен. Итоги рейтинга Business Internet Banking Rank 2018 наглядно демонстрируют, что нам это удалось».

Данная система ДБО была создана при активном участии и консультативной поддержке специалистов аналитического агентства Markswebb, что позволило решению войти в ТОП-5 рейтинга эффективности Business Internet Banking Rank 2018.

Публичное акционерное общество «Восточный банк» ( ПАО КБ «Восточный» ) – один из крупнейших российских банков, лидирует на рынке финансовых услуг Сибири и Дальнего Востока. Основан в 1991 г. в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов (ССВ).

BSS — партнер в мире финансовых продуктов и сервисов, онлайн-коммуникаций и пользовательского опыта. Флагманом продуктовой линейки BSS является открытая платформа нового поколения Digital2Go. Это готовое решение по инфраструктуре, безопасности и законодательству, открытое для сторонних разработчиков и обеспечивающее быстрый Time2Market. Предоставляет SDK и API, средства для самостоятельной кастомизации стандартного функционала и разработки своих уникальных сервисов.

Источник: Компания BSS