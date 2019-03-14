Оценка годовых темпов трендовой инфляции в феврале 2019 года составила 5,6% после 5,61% в январе. Такие данные в четверг опубликовал Банк России.



По данным регулятора, увеличение темпов роста потребительских цен на фоне стабилизации оценок трендовой инфляции говорит о преобладании временных факторов в ускорении годовой инфляции в феврале.



«Оценка показателя трендовой инфляции на более коротком, трехлетнем временном интервале также практически не изменилась, составив 4,2% в феврале после 4,16% в январе. Значительное замедление роста оценок трендовой инфляции указывает на стабилизацию инфляционного давления на потребительском рынке на уровне, незначительно превышающем цель по инфляции», — пояснили в ЦБ.

На среднесрочном горизонте риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения инфляции вниз, заключил Банк России.