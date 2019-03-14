Болельщики московского «Спартака» и петербургского «Зенита» придерживаются разных финансовых тактик. Так, фанаты ФК «Спартак Москва» гораздо щедрее в выражении своих футбольных эмоций и активнее используют кредитные карты, выяснили в банке «Открытие».

Исследование было проведено в преддверии встречи футбольных клубов «Спартак» и «Зенит» на домашней арене московского клуба. Согласно данным на сайтах клубов, матч в рамках Российской премьер-лиги состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве в 19:00 мск воскресенья, 17 марта.

В частности, эксперты проанализировали динамику безналичных расходов болельщиков «Спартака» и «Зенита» во время чемпионата мира по футболу 2018 года по сравнению с их аналогичными расходами в декабре 2018-го. «Традиционно именно декабрь каждый год является пиковым месяцем по количеству и объему клиентских трансакций», — объясняют в «Открытии» выбранную базу сравнения.

В банке подсчитали, что суммарные расходы фанатов «Спартака» во время ЧМ-2018 оказались более чем на 15% выше, чем в декабре, а болельщики «Зенита», наоборот, в декабре потратили в два раза больше, чем во время летнего мероприятия.

Еще более показательными в банке считают траты, позволяющие косвенно оценить, насколько экономны или, наоборот, расточительны в выражении своих футбольных эмоций фанаты двух клубов. Так, болельщики «Спартака» в период с 14 июня по 15 июля потратили в барах и ресторанах почти в 1,5 раза больше, чем в декабре 2018 года, а количество таких трансакций оказалось в два раза больше числа трансакций по картам в декабре-2018. У болельщиков «Зенита» расходы в барах и ресторанах во время ЧМ-2018, напротив, оказались на четверть меньше, чем аналогичные расходы в декабре соответствующего года, а число трансакций — меньше на треть.

«В результате если в декабре средний размер чека в баре или ресторане у болельщиков «Спартака» и «Зенита» оказался практически одинаковым — на уровне 850 рублей, то во время ЧМ-2018 за счет меньшего числа трат средний чек у болельщиков «Зенита» оказался выше на 40%, едва превысив при этом уровень в 925 рублей», — добавляют в «Открытии».

Помимо этого, в банке выяснили, что болельщики двух клубов одинаково активно используют ипотечные продукты и кредиты наличными , а вот кредитными картами чаще пользуются болельщики «Спартака». При этом последние также чаще превышают грейс-период и по сравнению с болельщиками «Зенита» реже стараются максимально быстро погасить кредит по карте. Зато клиенты банка — болельщики «Зенита» значительно чаще открывают вклады .

Треть болельщиков обеих команд активно пользуются интернет-банком, а вот использование мобильного банка выше у болельщиков «Спартака» – 62% против 49%.



В ходе подготовки к исследованию в феврале 2019 года банк опросил клиентов своих офисов в Петербурге об их футбольных предпочтениях, сформировав выборку из 300 клиентов — болельщиков «Зенита». После этого банк составил такую же по размеру случайную выборку из сегмента активных клиентов, схожих по социально-демографическим параметрам с петербургской группой клиентов и являющихся держателями карт, которые банк «Открытие» выпускает совместно с ФК «Спартак».

