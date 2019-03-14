Выплаты клиентам РТС-Банка, лишенного лицензии 14 марта, начнутся не позднее 28 марта 2019 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Такие заявления могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

«Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 21 марта 2019 года», — отмечается в релизе.