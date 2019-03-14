Через мессенджеры в 2018 году было выставлено 31% счетов компаний к покупателям, отмечает в своем исследовании «Яндекс.Касса». Популярность мессенджеров как канала продаж растет, отметили в компании.

Популярность мессенджеров как канала продаж растет. Доля счетов, которые были выставлены через них, увеличилась с менее чем 5% в 2017 до 31% в 2018 году. Но самая большая доля выставленных счетов по-прежнему приходится на электронную почту (58%). Еще 11% счетов приходится на смс.

12% компаний, которые используют сервис выставления счетов «Яндекс.Кассы», не имеют собственного сайта. Такие компании обычно предлагают товары и услуги через соцсети. Сервис выставления счетов позволяет им даже без собственного сайта принимать онлайн-оплату с банковских карт и другими способами. 8% компаний, которые пользуются сервисом выставления счетов, имеют, но не используют свой сайт для приема оплаты — все платежи они проводят по выставленным счетам.

Чаще всего сервис выставления счетов используют компании, торгующие товарами для дома и сада, одеждой и обувью, сувенирами и товарами для хобби. На эти категории приходится более 35% от всех выставленных счетов.

Возможность выставлять счета в мессенджерах и через смс имеют компании, сотрудничающие с «Яндекс.Кассой». «Компании могут собрать заказ в личном кабинете «Яндекс.Кассы», указав состав покупки, сумму к оплате и другие параметры. Счет сформируется в виде ссылки, которую можно отправить клиенту любым удобным способом. Перейдя по ссылке, клиент увидит страницу с описанием заказа и платежной формой», — прокомментировали в организации.