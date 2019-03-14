Российская валюта может постараться потестировать отметку 65, сообщает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

«Рубль прочно укрепился в зоне 65-65,5 рубля за доллар, из которой он неоднократно с октября прошлого года выстреливал вверх как пробка из бутылки. Однако сейчас открывать лонги по паре доллар-рубль опасно. Все уровни когда-нибудь пробиваются. И вполне возможно, что отметка 65 может не устоять в этот раз», - поясняет аналитик.

По его словам, российская валюта чувствует себя очень сильно прежде всего на хорошем платежном балансе страны и снижении санкционных страхов.

«А вчера поддержку рубль получил от рекордного объема размещения ОФЗ на аукционе Минфина, что подтверждает наличие спроса со стороны нерезидентов на рублевые обязательства. В случае, если отметка 65 будет пробита вниз, рубль быстро может уйти в район 64 хотя бы на закрытии шортов по паре доллар-рубль», - прогнозирует Антонов.

По мнению заместителя директора информационно-аналитического центра Альпари Натальи Мильчаковой, сегодня на открытии рубль снова может укрепляться. Пока актуальным диапазоном по паре доллар/рубль остается диапазон 65-66 рублей, а по паре евро/рубль – 73,6-74,5 рубля, комментирует она.