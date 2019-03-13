Платежные системы Visa и Mastercard приостановили обслуживание карт Еврофинанс Моснарбанка после санкций, введенных США 11 марта 2019 года. Об этом говорится в сообщении для клиентов кредитной организации.

«Доводим до вашего сведения, что в соответствии с включением Еврофинанс Моснарбанка в список OFAC начиная с 12 марта 2019 года платежные системы Visa и Masterсard приостановили членство банка в платежных системах, что повлекло за собой блокировку карт Visa и Masterсard за границей и блокировку карт Visa и Masterсard компанией «КартСтандарт» на территории Российской Федерации, включая ограничение в приеме карт Visa и Masterсard в устройствах банка», — говорится в сообщении кредитной организации.

Банк в ближайшее время организует замену заблокированных карт на карты платежной системы «Мир».