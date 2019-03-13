Комиссия по ценным бумагами и биржам (SEC) Таиланда одобрила первый в стране портал для проведения первичных предложений монет (ICO).

По словам директора департамента финансовых технологий SEC Арчари Суппирой, сейчас портал заканчивает процедуру одобрения другими государственными учреждениями, включая министерство торговли. Оператором первого авторизованного портала стала иностранная компания, добавила она.

Как сообщает Anycoin , Арчари Суппирой также подчеркнула, что рынок ICO начал созревать от проектных и нематериальных идей до ICO, поддерживаемых физическими активами. Проведение размещений security-токенов (STO) запрещено действующим законодательством Таиланда. Но представитель SEC сообщила, что в будущем регулятор выпустит критерии, которые позволят токенизировать ценные бумаги и другие активы.