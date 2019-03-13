В Ростове злоумышленники через фирмы-однодневки вывели в теневой бизнес около 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранительными органами были задержаны семь человек.

«Для проведения незаконных финансовых операций по незаконному обналичиванию денежных средств злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа. Установлено, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. По имеющимся сведениям, злоумышленники вывели в теневой оборот около 1 миллиарда рублей», — рассказала Ирина Волк.

В рамках предварительного расследования было проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций. Кроме того, изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных.

В отношении фигурантов дела возбуждены уголовные дела в связи с неправомерным оборотом средств платежей. В отношении пятерых активных участников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде.