В процессе перерегистрации в специальные административные районы (САР — так называемые офшоры) на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области находятся девять компаний. Они должны перейти в Россию до конца II квартала 2019 года, пишут «Известия».

Все эти организации пока прописаны на Кипре, рассказал изданию замминистра экономического развития Илья Торосов, не уточнив название и профиль компаний. По его словам, кроме них еще ряд организаций планируют редомициляцию (перевод юрлица из одной юрисдикции в другую) до середины этого года.

Также знаковым для отечественных налоговых гаваней должен стать перевод с острова Джерси холдинга En+ Олега Дерипаски. По данным издания, переезд должен быть завершен до конца июля 2019 года. Минэкономразвития ожидало перерегистрации одной из дочерних структур бизнесмена в начале октября прошлого года, говорил ранее глава ведомства Максим Орешкин. Затем в ноябре был анонсирован перевод всей группы En+ Олега Дерипаски с острова Джерси в Россию. В пресс-службе En+ отказались от комментариев.

Источник газеты, знакомый с ситуацией, рассказал, что в конце прошлого года Минэкономразвития организовывало закрытую встречу с представителями крупного российского бизнеса, зарегистрированного за рубежом. Там присутствовали примерно 30 компаний, заинтересованных в перерегистрации.



По словам Торосова, чтобы ускорить «освоение» российских офшоров, в них планируется ввести дополнительные послабления. Например, медицинским учреждениям, обладающим лицензией ОЭСР, может не понадобиться аналогичное удостоверение в рамках российского законодательства. Также закон о САР хотят сделать более лояльным по отношению к криптовалютам, чем общефедеральное регулирование этой области. Может появиться и льготное налогообложение морских судов, зарегистрированных в специальном реестре, отметил замминистра.

Массовая перерегистрация в российские САР маловероятна, так как для многих холдингов важно сохранить иностранную «природу» своих ценных бумаг, полагает партнер PwC Михаил Филинов. Редомициляция означает, что выпущенные компанией ценные бумаги, например, из европейских превратятся в российские. А для инвесторов имеет существенное значение, к какой юрисдикции относятся их акции или облигации. Впрочем, в ближайшие годы, по оценкам PwC, на российские острова могут переехать несколько десятков компаний.

Несмотря на скромное количество «репатриантов», их переезд в любом случае позитивно скажется на российской экономике, так как они, скорее всего, переведут и часть средств на счета в отечественных организациях, полагают эксперты.