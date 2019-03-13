Депутат Александр Шерин внес в Госдуму законопроект, который изменяет очередность погашения задолженности по потребительскому кредиту в случае, когда сумма произведенного заемщиком платежа недостаточна для полного исполнения обязательств, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В настоящее время в первую очередь погашается задолженность по процентам, во вторую — по основному долгу, в третью — неустойка (штраф, пеня), в четвертую — проценты, начисленные за текущий период платежей, в пятую — сумма основного долга за текущий период платежей, в шестую — иные платежи.

Документ предоставляет возможность заемщику в первую очередь погашать основную сумму долга, во вторую — проценты за пользование денежными средствами, в третью — неустойку (штраф, пеню), в четвертую — иные платежи. «Такой подход соответствует требованию предоставления потребителю дополнительных преимуществ и защиты со стороны законодателя как экономически более слабой и зависимой стороне в отношениях с коммерческими организациями», — поясняет депутат.

Одновременно документом устанавливается, что суммарный размер процентов на сумму потребительского кредита (займа), неустойки и процентов не может превышать более чем в два раза основной суммы долга по просроченной задолженности. «Данная норма представляет собой более эффективный действительный способ защиты прав заемщика-потребителя, недостаточной профессиональной грамотностью которого может воспользоваться недобросовестный кредитор», — считает Шерин.

В случае принятия закон должен вступить в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования. Такой переходный период необходим «для обеспечения возможности обновления (перенастройки) технологий дистанционного обслуживания и автоматизированных банковских систем, используемых для учета и списания задолженностей по кредитам (займам)», отмечается в пояснительной записке.