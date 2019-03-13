В Екатеринбурге заработал офис Сбербанка с музейной экспозицией. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Офис расположился в здании Ельцин-центра, где работает Музей первого президента России.

«Это и послужило основой для формирования идеологической концепции офиса, которую можно кратко выразить словами «История сберегательного дела неотделима от истории России», — прокомментировали в банке.

Центральным элементом офиса стала экспозиция фотографий «Сбербанк в 90-е годы XX века». В скором времени в офисе появится стенд с купюрами, которые использовались в наличном обороте в 90-е годы, и экспозиция контрольно-кассовых аппаратов и счетчиков, которые применялись для пересчета денег.