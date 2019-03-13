В Белгороде в 2019 году планируется запустить проект по внедрению смарт-контрактов для застройщиков ИЖС, заявил на заседании областной думы губернатор региона Евгений Савченко.

Таким образом, оформление ипотечных кредитов при строительстве частных домов могут перевести на блокчейн и смарт-контракты для упрощения процедуры оформления документов, сообщает Сoinfox .

Планируется, что сервис по заключению смарт-контрактов будет реализован через портал государственных услуг. На первом этапе проекта пользователи смогут заключать смарт-контракты на приобретение земельных участков, а позднее спектр услуг будет расширен.