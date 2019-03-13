Сервис по заключению смарт-контрактов будет реализован через портал государственных услуг.
В Белгороде в 2019 году планируется запустить проект по внедрению смарт-контрактов для застройщиков ИЖС, заявил на заседании областной думы губернатор региона Евгений Савченко.
Таким образом, оформление ипотечных кредитов при строительстве частных домов могут перевести на блокчейн и смарт-контракты для упрощения процедуры оформления документов, сообщает Сoinfox.
Планируется, что сервис по заключению смарт-контрактов будет реализован через портал государственных услуг. На первом этапе проекта пользователи смогут заключать смарт-контракты на приобретение земельных участков, а позднее спектр услуг будет расширен.
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