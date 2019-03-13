Базирующийся в Екатеринбурге Уральский Банк Реконструкции и Развития изменил систему управления сетью отделений и ввел новую структурную единицу — дивизионы. Главное изменение заключается в переходе от централизованной системы управления, когда все филиалы подчинялись головному офису напрямую, к региональной, сформированной с учетом объема и формата бизнеса УБРиР, а также географического положения, рассказали в финучреждении.

Работа над созданием концепции дивизионов велась полгода — учитывались внутренние и внешние предпосылки, конкуренция на рынке банковских услуг и особенности регионов. В УБРиР рассчитывают, что созданная в результате модель управления позволит полностью реализовать бизнес-потенциал регионов.

Регионы присутствия банка сгруппированы в девять дивизионов:

«Екатеринбург» (Екатеринбург и города-спутники: Среднеуральск, Березовский, Верхняя Пышма);

«Средний Урал» (Свердловская область);

«Южный Урал»: (Челябинская область);

«Центр» (Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Воронежская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская и Нижегородская области);

«Юг»: (Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Саратовская области);

«Сибирь» (Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области);

«Западная Сибирь» (Курганская, Тюменская области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа);

«Волго-Вятский» (Пермский край, Кировская область, Удмуртия);

«Поволжье» (Татарстан, Башкирия, Оренбургская, Самарская, Ульяновская области).

В отдельном релизе УБРиР уточняется, что девять регионов дивизиона «Центр» объединены под началом Санкт-Петербурга. В этот дивизион входят 27 отделений банка.

Директором дивизиона «Центр» назначен Александр Казанский, с 2014 года возглавлявший филиал УБРиР в Санкт-Петербурге. До прихода в УБРиР он начиная с 2012 года занимал посты и. о. председателя правления СМБ-Банка и директора филиала КБ «Стройкредит». В 2006—2012 годах он являлся управляющим филиала банка «ICICI-Евразия». С 2004 по 2006 год Казанский работал заместителем управляющего филиалами по розничной сети Альфа-Банка в Санкт-Петербурге. Начинал свою карьеру он в 1994 году в Балтийском Банке в качестве начальника управления кредитных карт. Александр Казанский в 1994 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Имеет степень кандидата экономических наук.

«Основная задача руководителя дивизиона — адаптация всех процессов банка под специфику вверенного региона для наиболее эффективного ведения бизнеса. Это позволит удовлетворить финансовые потребности большего количества жителей в каждом регионе и предложить новым клиентам простое и удобное взаимодействие с банком, а также необходимые продуктовые решения и финансовые сервисы», — отмечается в релизе УБРиР.

