Перед Центральным районным судом Воронежа области предстанут 16 жителей Воронежской области по обвинениям в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Воронежской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 16 жителей Воронежской области в возрасте от 26 лет до 61 года. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, частями 1, 2 статьи 210 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснило следствие, обвиняемые с октября 2012 года по февраль 2016 год за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию и перечислению денег с расчетного счета фиктивной организации по указанным клиентами реквизитам. Данная деятельность осуществлялась без регистрации кредитной организации и специального разрешения.

Банковские операции проводились по ложным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались. Для этого злоумышленники использовали не менее 49 подконтрольных фиктивных юридических лиц. Общий доход от противоправной деятельности составил не менее 143 млн рублей.