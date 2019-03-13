Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление банка «Российский Кредит» о включении долга перед ним в размере 33,2 млрд рублей в реестр требований кредиторов бывшего главы банковской группы Анатолия Мотылева, сообщили РАПСИ в суде.

Столичный арбитраж в феврале продлил на шесть месяцев срок процедуры реализации имущества Мотылева. В ходатайстве финансового управляющего имуществом должника Олега Приступы говорится, что в настоящее время не реализовано имущество Мотылева, не произведены расчеты с кредиторами.

В мае 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о признании Мотылева банкротом и введении процедуры реализации имущества. Бизнесмен обжаловал в апелляции решение столичного арбитража от 19 февраля.

Согласно документам, представленным финансовым управляющим к заседанию 19 февраля прошлого года, в реестр требований кредиторов Мотылева включено 16 кредиторов на общую сумму 23,4 млрд рублей. Анализ финансового состояния должника показал, что отсутствует возможность полного удовлетворения требований кредиторов и восстановления платежеспособности, отмечается в определении суда.

В мае 2018 года банки и организации подали заявления о включении в реестр требований кредиторов бизнесмена задолженности в размере более 42 млрд рублей.

Суд 6 февраля 2017 года по заявлению компании «Флауари девелопментс Лимитед» ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Мотылева. Задолженность бизнесмена перед заявителем составляет 974 млн рублей.