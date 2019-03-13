Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о совершенствовании контроля за использованием гражданами неперсонифицированных (анонимных) электронных средств платежа. Документ был инициирован правительством РФ.

«Федеральный закон обеспечивает больший контроль за операциями по неперсонифицированным платежным картам и направлен на борьбу с противоправной деятельностью по обналичиванию денежных средств», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно закону, клиент может снять наличные с помощью анонимных электронных средств платежа, если он прошел процедуру упрощенной идентификации. При этом общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. рублей в течение одного календарного дня и 40 тыс. рублей в течение одного календарного месяца. Кроме того, клиент может таким же образом перевести деньги на банковский счет в пользу юрлиц и индивидуальных предпринимателей, если остаток средств в любой момент — не более 60 тыс. рублей, а общая сумма переводимых электронных денежных средств не превышает 200 тыс. рублей в течение одного календарного месяца.

Закон также требует от адвокатов, нотариусов и предпринимателей в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, если они проводят операции с деньгами от имени или по поручению своего клиента, проводить его идентификацию, устанавливать иную информацию о клиенте и применять меры по замораживанию его счетов в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также на адвокатов и нотариусов распространится обязанность разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать специальных ответственных должностных лиц.