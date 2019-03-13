Россия заняла третье место в мире по темпам роста использования цифровых госуслуг и вошла в топ-10 стран по интенсивности их использования, показало исследование международной консалтинговой компании BCG, которое есть в распоряжении РИА Новости.

BCG провела опрос более 13 тыс. человек в 30 странах об использовании ими цифровых госуслуг. Опрос охватил следующие темы: средства доступа к электронным госуслугам, частота использования, удовлетворенность качеством услуг и использование искусственного интеллекта в работе государственных органов.

«Согласно результатам опроса, Россия входит в топ-10 стран выборки по интенсивности использования цифровых госуслуг и по темпам роста занимает третье место, опережая среднемировой уровень почти втрое, 42% против 15%. В среднем россияне используют 9,1 типа государственных услуг в электронной форме, обгоняя жителей Нидерландов (8,2) или Швеции (8,8), но уступая занимающей первое место Индии (14,5) или Аргентине (11) и многим странам Азии», — указывают авторы исследования.

Почти половина (47%) респондентов из России используют электронные госуслуги минимум раз в неделю. Наиболее часто граждане прибегают к госуслугам для оплаты налогов и штрафов, в поисках официальной статистики и данных в режиме реального времени о погоде или дорожной ситуации (84%), а также по вопросам трудоустройства (73,8%) и здравоохранения (68,9%).

«Усилия региональных и федеральных властей по цифровизации уже приносят свои плоды: 92% респондентов отметили улучшение качества услуг за последние два года, а 20% респондентов из России оценили качество услуг, предоставляемых государством, выше, чем услуги и решения, предоставляемые частным сектором. Для сравнения: в Швеции отдают преимущество госуслугам 10%, а в Канаде — лишь 1% респондентов», — отметил партнер и управляющий директор BCG Сергей Перапечка.

Партнер-эксперт практики по работе с государственным сектором BCG в России Константин Полунин, в свою очередь, подчеркнул, что искусственный интеллект (ИИ) на службе государства может принести огромную пользу гражданам. «Чтобы реализовать преимущества ИИ в России, потребуется решить несколько задач: внедрить необходимые технологии, наладить обмен данными между разными госструктурами и добиться укрепления доверия к ИИ среди населения», — также заметил он.