Райффайзенбанк в ночь на 14 марта будет проводить плановые технические работы, в связи с чем у клиентов могут возникнуть проблемы при использовании карт. Об этом в банке предупредили в среду, 13 марта.

Техработы будут проводиться в период с 2:00 до 4:30 мск. В это время «могут наблюдаться сложности при проведении операций по картам банка, а также в терминалах и банкоматах банка по картам сторонних банков», уточняют в кредитной организации.



«Мы приняли все меры, чтобы провести работы в кратчайшие сроки. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении «Райффайзена».