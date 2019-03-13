Raiffeisen Bank International (RBI) не обнаружил никаких аномалий в операциях банка. Об этом сообщил глава банка Йохан Штробль в ходе звонка с инвесторами по итогам годовой отчетности.

«На сегодняшний день Chief Compliance Officer (начальник корпоративного регулирования и контроля. — Прим. ред.), а также команда внешних и внутренних экспертов не обнаружили никаких аномалий [в деятельности банка]. Процесс полной проверки займет около трех месяцев», — отметил Штробль, комментируя ситуацию в связи с утверждениями Hermitage Capital Management об участии RBI в деятельности по отмыванию денег.

Он также добавил, что и ранее процесс комплаенса был успешно пройдет RBI. «В головном офисе банка около 80 сотрудников ответственны за предотвращение отмыванию денег. И мы не ожидаем каких-либо санкций в отношении банка в будущем", — добавил он.

Ранее австрийский интернет-портал Addendum сообщил о том, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных транзакциях через Raiffeisen Zentralbank денег со счетов литовского банка Ukio Bankas и отделения Danske Bank в Эстонии, полученных якобы в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в России. В 2017 году Raiffeisen Zentralbank был объединен с Raiffeisen International, новый банк получил название Raiffeisen Bank International.