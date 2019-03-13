Новые «коннекторы» позволят банку предоставлять клиентам полный список услуг для регистрации и подтверждения их учетных записей в ЕСИА, а также обеспечат требование законодательства по реализации сбора банком биометрических данных физических лиц с последующей передачей в ЕБС. Внедренное решение упростит процедуру удаленной идентификации клиента при оказании банковских услуг.

Функциональность для информационного обмена с ЕСИА и ЕБС разработана на базе программного комплекса RS-Connect , предназначенного для организации взаимодействия с государственными органами. Работа велась совместно со специалистами Промсвязьбанка, которые принимали непосредственное участие на всех этапах подготовки решения: начиная от проработки первоначальной задачи, требований, согласования технических документов, до момента запуска модулей в промышленную эксплуатацию.

«Промсвязьбанк как один из крупнейших банков участвует в создании Единой биометрической системы с начальных этапов разработки концепции и продолжает активно работать над ее совершенствованием и развитием. Основная цель — вывести банковские услуги на новый уровень и сделать их доступными в равной степени для всех граждан страны, — отметила начальник отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольга Алексюк. — Внедрение модулей RS-Connect обеспечило возможность передачи биометрических образцов в ЕБС. В перспективе данная разработка позволит банку внедрить сервис по удаленному обслуживанию клиентов, в частности по открытию вкладов и выдаче кредитов».

«Наше сотрудничество с ПАО «Промсвязьбанк» велось и ранее, с 2016 года банк использует модули из состава линейки RS-Connect для взаимодействия с государственными органами, — отметила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank по развитию, R-Style Softlab. — Внедрение модулей обмена с ЕСИА и ЕБС позволит банку с помощью биометрии удаленно идентифицировать потенциальных клиентов и оказывать им услуги через Интернет».

Для справки:

ПАО «Промсвязьбанк» входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным банком с государственным участием, чья история насчитывает уже более 20 лет. Признан Центральным Банком России одним из 11 системно значимых финансовых институтов.

Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу. Более подробно на сайте .

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco . Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab