Провайдер платежных и финансовых сервисов QIWI добавил персонализацию в сервис «QIWI Касса» для адаптации страниц онлайн-магазинов под сайт компании.

Как говорится в пресс-релизе QIWI, оплата на странице, соответствующей официальному стилю компании, может вызывать больше доверия у клиентов.

Для бесшовной оплаты «QIWI Касса» добавила возможность открытия платежной формы в всплывающем окне на сайте онлайн-магазина, даже если клиент платит с мобильного устройства на базе Android и iOS.

Также компании смогут легко кастомизировать форму по брендбуку, включая выбор логотипа, фирменных цветов и фоновых заставок или брендовых имиджей.

На данный момент эта функция уже реализована на сайте благотворительной программы QIWI «Всем».