​Траты к Международному женскому дню в этом году были направлены больше на рестораны, электронные гаджеты и гостиничный отдых. При этом мужчины купили женщинам меньше ювелирных изделий и парфюмерии, чем в 2018 году, говорится в исследовании оператора фискальных данных России «Платформы ОФД».

Так, 8 Марта число покупок в секторе ресторанов выросло на 12%, в сравнении с прошлогодним женским праздником. Средний чек затрат при этом составил 1700 – 1750 рублей, что на 3,5% выше показателя 2018 года. Число покупок в секторе кафе более низкого ценового сегмента выросло на 3%, а средний чек затрат при этом составил 770 – 800 рублей, что на 10% выше, чем в прошлом году.

Число покупок в секторе электроники выросло на 15%, в сравнении с прошлогодним Международным женским днем. Средний чек затрат при этом составил 7390 – 7420 рублей, что на 4% выше прошлогоднего показателя.

Число покупок в секторе гостиниц и отелей выросло на 12%, в сравнении с прошлогодним праздником 8 Марта. Средний чек затрат при этом составил 4950 — 5000 рублей, что на 15% выше.

Число покупок цветов выросло на 5%, в сравнении с прошлогодним Международным женским днем. Средний чек затрат составил 2200 – 2230 рублей, что на 12% выше показателя 2018 года.

Как говорится в исследовании, 8 Марта число покупок в секторе ювелирных изделий снизилось на 12%, а средний чек затрат при этом составил 13250 – 13280 рублей, что на 3,5% выше прошлогоднего показателя.

Также число покупок в секторе парфюмерии и косметики снизилось на 9%, в сравнении с прошлогодним Международным женским днем. Средний чек затрат при этом составил 790-800 рублей, что на 3% выше показателя 2018 года.