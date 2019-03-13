Трансакции по картам Еврофинанс Моснарбанка, попавшего под санкции США,продолжат обрабатываться после восстановления работы процессинга или привлечения другого подрядчика, сообщили в пресс-службе НСПК.



«Процессинг карт Еврофинанс Моснарбанка был прекращен со стороны компании ЗАО ПЦ «КартСтандарт» — подрядчика Еврофинанс Моснарбанка по осуществлению функций процессинга карт банка. Таким образом, в настоящий момент по вине подрядчика операции банка блокируются на уровне ЗАО ПЦ «КартСтандарт». Трансакции по картам корректно обрабатываются в НСПК, как и установлено законодательством, но не получают авторизации от банка-эмитента, от имени которого выступает процессинг «КартСтандарта». Как только банк восстановит работу своего процессинга или привлечет другого подрядчика, трансакции продолжат успешно обрабатываться», — отмечается в релизе.

Еврофинанс Моснарбанк с 11 марта 2019 года перестал проводить платежи в долларах. Ранее банк также объявил, что приостановил обслуживание карт платежных систем Visa и Mastercard и готовится вскоре заменить их на карты «Мир».