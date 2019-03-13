21 марта 2019 года BSS , как Партнер, примет участие в 3-м ежегодном форуме FinMachine «Как искусственный интеллект, машинное обучение и Big Data помогают банку быть эффективнее», который пройдет в Технополисе «Москва» (г. Москва, Волгоградский пр., 42, к.5).

Директор по развитию нейротехнологий BSS Михаил Купче представит кейс «Нейробот-omniразговор по душам» о разработке, внедрении и использовании нейробота Алеся в БПС-Сбербанке. Спикер расскажет о возможностях виртуального сотрудника, его обучаемости и эффективности для банка. Опишет алгоритм взаимодействия. Поделится опытом общения нейробота с клиентами банка. Отметит его роль в повышении удовлетворенности и лояльности клиентов.

Общение современного человека проходит преимущественно в цифровых каналах. Наша жизнь все больше зависит от искусственного интеллекта. В том числе в сфере банковского обслуживания. Умный голосовой и текстовый помощник - новый виртуальный сотрудник банка. Ответит на вопрос клиента, примет обращение, поможет выполнить операцию. Работает 24/7 по телефону, в интернет-банке, Telegram, Facebook, Viber. Он не заставляет клиентов ждать, «висеть на телефоне» пока подойдет очередь. Не вынуждает, как при использовании традиционного IVR, большую часть времени слушать лишнюю информацию. Клиент не рискует встретиться с хамством, грубостью или низким качеством работы оператора колл-центра. Нейробот лишен этих недостатков.

В ходе форума FinMachine участники обсудят вызовы, стратегию и тактику в рамках темы мероприятия. Рассмотрят применение искусственного интеллекта, машинного обучения и Big Data во фронт- и бэк-офисе, а также их влияние на маркетинг и безопасность.

Подробная информация о форуме, спикерах и темах выступлений, а также условия участия на официальном сайте мероприятия .

Источник: Компания BSS