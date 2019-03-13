Мошенничество управляющих компаний, избыточное тепло в квартирах и дублирование платежей за вывоз мусора — самые распространенные причины переплат за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), рассказали «Известиям» в НП «ЖКХ Контроль».

В России распространены случаи вывода средств, собранных на содержание многоквартирных домов и оплату коммунальных ресурсов, указано в материалах «ЖКХ Контроль». Нередко долги управляющих компаний пытаются перевесить на добросовестных плательщиков.

Так, в июне 2016 года Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о взыскании с управляющей компании в Новороссийске задолженности по оплате электроэнергии, «процентов за пользование чужими денежными средствами, а также госпошлины». После этого УК включила эти затраты в задолженность жильцов.

Одна из популярных схем — расчет платы за коммунальные услуги через цепочки посредников. Так, в Саратовской области жильцы заключили договор на обслуживание дома с одной организацией, а через некоторое время получили квитанции с банковскими реквизитами совсем другой компании. Одна из строк в платежке — «Ведение лицевого счета» — 1 рубль 67 копеек. Но протокола общего собрания собственников с утверждением этой услуги не существует.

Если имеют место факты некорректного начисления платы, то стоит обратиться в Госжилинспекцию, сказали изданию в Минстрое. Там примут меры — предписание и штраф для УК. «Потребитель вправе требовать штраф с лица, который некорректно произвел расчет. Сумма штрафа составляет 50% от размера превышения надлежащей стоимости. Сказать, что случаи нарушения носят массовый характер, нельзя», — отметили в пресс-службе ведомства.



Потребителю зачастую приходится расплачиваться за поставку избыточного тепла в квартиры (перетопы), то есть людей обманывают на объемах ресурсов, говорит исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.



Перетопы происходят потому, что центральный тепловой пункт подает энергию на несколько домов. Чтобы прогреть все многоэтажки до самого последнего этажа, тепловики увеличивают объем поставляемых ресурсов, тогда как большинство людей в таких температурах не нуждаются, пояснил генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. В то же время системы погодного регулирования в домах позволяют снизить потребление тепла более чем на четверть.

В Москве также распространена проблема с платежами по счетчикам. Несмотря на то что граждане установили у себя приборы учета, им все-равно присылают квитанции с расчетами по нормативу, а это приводит к росту платежей, добавила Разворотнева.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что россияне переплачивают более 100% себестоимости коммунальных услуг, а в граничащих субъектах размер тарифов может различаться в 54 раза.

В пресс-службе антимонопольного ведомства видят выход из сложившейся ситуации во внедрении «эталонного» принципа расчета тарифов. «По итогам совещаний с представителями федеральных органов исполнительной власти ФАС пришла к выводу, что необходимо разделять в структуре тарифов операционную составляющую, связанную с текущей деятельностью и предоставлением самого ресурса, например воды или тепла, и инвестиционную, к которой относятся амортизация, налоги и иные мероприятия», — пояснили в ФАС.



Внедрение «эталонных» затрат позволило бы уравнять действующую тарифную дискриминацию. В зависимости от технических, географических параметров планируется устанавливать единый эталонный уровень затрат на федеральном уровне. Это первая часть тарифа. Вторую часть планируется определять на региональном уровне с учетом необходимости инвестиций в инфраструктуру.